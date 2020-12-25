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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Balıkesir'de kadın cinayeti...Kıskançlık krizi bir kadının daha canına mal oldu

Balıkesir'de kadın cinayeti...Kıskançlık krizi bir kadının daha canına mal oldu

Olay yeri detayları

Kadın Cinayeti Cenin Gesi Kıskançlık Cinayet 

-Polis detayı
-Katil Zanlısı adliye çıkarılma detayı
-Adliye detayı

( BALIKESİR )- Balıkesir’de bir kadın daha cinayete kurban gitti BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde karı koca arasındaki kıskançlık tartışması ölümle son buldu. Çiğdem Kırtay, kocası tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi 400. Sokakta gecenin ilerleyen saatlerinde R.K. (40) ile eşi Çiğdem Kırtay (37) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Münakaşa kısa sürede büyüdü ve R.K. karısına av tüfeği ile ateş etti. Çiğdem Kırtay sırt bölgesine aldığı kurşunla hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi koca R.K. ise suç aleti tüfek ile birlikte Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ve maktül arasında her hangi bir uzaklaştırma tedbiri olmadığı öğrenildi. Şüphelinin korona virüs tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumundan izne çıktığı öğrenildi.
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