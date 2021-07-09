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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza yeri sıkışan sürücü ve yaralılar

Polis Jandarma Akkale 

-Kaza yeri
-Kaza yapan otomobiller
-Polis ve jandarma
-Araların kaldırılması
-Detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpışırken 7 kişi yaralandı. Kaza, Çanakkale-İzmir karayolunun Gemi Yatağı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhaniye’den Gömeç yönüne gitmekte olan M.Ali S yönetimindeki 10 N 3527 plakalı otomobil, Gemi Yatağı Kavşağında Mehmet U yönetimindeki 42 UY 183 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobil de hurdaya dönerken, araç sürücüleri ve araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Anaçların kaldırılması ile birlikte bir süre aksayan trafik normale dönerken, kaza yerinde jandarma ve polis önlem aldı. Kaza ile ilgiyi soruşturmaya başlandı.
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