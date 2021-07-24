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Balıkesir’de hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkesir’de hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı

Balıkesir’de hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı

Panik anları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Amatör Kamera Kamera Amatör Plaj 


- Balıkesir’in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hortumun içende kalan vatandaşların yaşadıkları panik anları amatör kameralara yansıdı. Edremit’in Altınoluk Mahallesinde geçtiğimiz gün plajda bir anda meydana gelen hortum 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Yüzlerce kişinin arasında başlayan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları ve yaşadıkları korku kameralara yansıdı. Görüntülerde hortumun merkezinden kurtulmak için kaçan vatandaşlar ve uçuşan masa ve şemsiyeler yaşanan olayın büyüklüğünü gösterdi.
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