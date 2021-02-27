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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkesir’de hafta sonu kısıtlama denetimleri sıkılaştırıldı

Balıkesir’de hafta sonu kısıtlama denetimleri sıkılaştırıldı

Boş sokaklar ve ekip denetimler

Polis Hafta Sonu Market Yasaklar 

-Vatandaş Röportaj

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- 56 Saatlik kısıtlamanın Balıkesir’de de uygulanmasıyla beraber Balıkesirliler evde kalarak kurallara uyuyorlar. Küresel çapta etkisini gösteren pandemi ülkemizi de etkisi altına aldı. Uzun bir süredir hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasaklarına Balıkesirliler özenle riayet ediyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın İl Hıfzıssıhha Toplantısı sonrasında kısıtlamalarda denetimlerin en üst düzeye çektiğini dile getirmesiyle beraber şehrin işlek cadde ve sokakları, görev yapan polis ve bekçiler tarafından, araçlar ve yayalar sıkı bir şekilde denetleniyor. Kısıtlama saatleri arasında dışarıya çıkan vatandaşlar markete ve ekmek almaya gittiklerini ifade etti.
Kısıtlamalarda hizmete devam eden marketlerde ise zaman zaman yoğunluklar yaşanıyor, ekmek fırınları ise faaliyetlerine devam ederek ekmek satışlarına devam ediyor. Genel olarak Balıkesir halkının sokağa çıkma yasaklarına riayet etmeleri ve evde kalmaları sonucunda Balıkesir sessizliğe büründü.
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