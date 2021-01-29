- Balıkesir’de evde sıkılan kurslara koştu

-Kursiyerlerin çalışmaları

-Filoğrafiler

-Kırkyama yorgan

-Detay görüntüler

-Evrim Aydemir ile röp.

-Özden Ürkmez ile röp.

-Reyhan Hançer ile röp.



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde pandemi sebebiyle ara verilen kurslar tekrar başlatılırken, evlerde sıkılan vatandaşlar kurslara koştu. Pandemi döneminde evlerde sıkılan vatandaşlar kurslara koştu. Kurslara katılmaktan mutlu olduklarını anlatan kursiyerler, kursların kendileri için terapi ve vakit geçirme aracı olduğunu söyledi.



Kurs hocası Evrim Aydemir, kursiyerlere faydalı olmak için çalıştığını kaydetti.

Çeşitli dallarda kurs verdiklerini anlatan Evrim Aydemir, Filoğrafiden el sanatlarından hemen hemen bütün dallarda kurs veriyoruz. El becerilerini geliştirme adına kursiyerlerimize her türlü yardımcı olmaya çalışıyorum. Giyim branşında da her türlü kıyafet ve kırkyama da dahil olmak üzere işler yapıyoruz. Bunun yanında pandemiden dolayı kurslara ara verilmişti. Sonra da açılınca talep çoğaldı. Kursiyerlerimiz bu anlamda daha çok gelmeye başladı.

Kursiyerlerimiz, hem evlerine katkıda bulunma adına, hem de ihtiyaçlarını giderme güzel işler yapıyorlar. Pandemi biterse yazın sergi açacağız” dedi.

Kursiyerden Özden Ürkmez de, “Biz buraya gerçekten severek geliyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. Pandemi döneminde hep evdeydik, çok sıkılmıştık. Kurslar açıldığı zaman sevinerek geldik. Kurslar bizim için çok büyük bir terapi” dedi.





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