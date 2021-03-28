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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Balıkesir’de denetimler sürüyor

Balıkesir’de denetimler sürüyor

Boş kalan sokaklar

Sokağa Çıkma Yasağı 

-Polislerin denetim yapması
-şehrin işlek caddeleri

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Çok yüksek riskli il grubunda bulunan Balıkesir’de uygulanan Pazar günü sokağa çıkma yasağı denetimleri devam ediyor. Salgının yayılımını engellemek hedefiyle uygulanan Pazar günü sokağa çıkma yasağına Balıkesirli vatandaşlar özen gösteriyor. Şehrin birçok noktasında görev alan kolluk kuvvetleri sıkı bir denetim uyguluyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla beraber Balıkesir’in işlek cadde ve sokakları sessizliğe hakim oldu. (US-
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