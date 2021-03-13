Balıkesir'de arıcılara 6045 teneke arı yemi dağıtıldı

-Dağıtım töreni

-Arı yemlerinin araçlara yüklenmesi

-Detay görüntüler

-Reçep Uçar ile röp.

-Safiye Uçar ile röp.

-Birik Başkanı Mustafa Yazıcı ile röp.

-Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ile röp



( BALIKESİR ) - BALIKESİR



- Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca il genelindeki bin 215 arıcıya 6 bin 45 teneke arı yemi dağıtıldı. Balıkesir merkez ile Havran, Burhaniye, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde yapılan dağıtım arıcıları sevindirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay dağıtımını yaptığı 2 bin kovandan sonra bu defada bahara girerken arıcılara yem desteği yaptı. Balıkesir merkez ile Havran Burhaniye, Edremit ve Ayvalık ilçelerindeki bin 215 arıcıya toplam 6 bin 45 teneke arı yemi dağıtıldı. Havran’da belediye önünde yapılan dağıtım törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ile Balıkesir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı ve arıcılar katıldı.

Arı yemlerini alan çiftçiler sevinirken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça’da arı kovanlarından sonra arı yemi dağıtımını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Havranlı arıcılar da yetkililere teşekkür etti. Sevinçlerini dile getiren arıcılardan Recep Uçar, “5 teneke arı yemi aldım. Memnunuz. Allah razı olsun. 20 yıllık arıcıyım. Arıcılığı seviyorum” dedi.

Safiye Uçar da, “ 20 yıllık arıcıyım. Destekten memnunuz. Bal da para etti bu sene. Başkanımızdan memnunuz. Sağ olsun” dedi.

Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı da, “ Arıcılar birliği olarak Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle geçen ay 2 bin 100 kovan dağıtımında bulunduk. Bu gün de Balıkesir merkez, Havran Burhaniye, Edremit ve Ayvalık gibi ilçelerimizde 6 bin teneke arı yemi dağıtıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Serkan Akça’ya, arıcılarımıza yaptıkları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem ekonomik, hem de bölgemiz adına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire başkanı Serkan Akça ise, “ Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 8 şubatta 2 bin 100 kovan dağıtmıştık. Bu konuda Yücel başkanımızın sözüne istinaden, biz arıcılarımıza arı yemi dağıtmaya karar verdik. Bin 215 yetiştiricimizden talep geldi.Tüm 2 birlikteki arıcılarımızı bir kişiyi dahi ayırmadan değerlendirdik. Bin 215 kişiye toplam 6 bin 45 adet arı yemi dağıtımını gerçekleştiriyoruz..Bu arı yemi desteklemesini arıcılarımızın sezona daha güçlü koloni ile girsinler diye yapıyoruz. Tüm arıcı kardeşlerimize yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

(FT-İHS)



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