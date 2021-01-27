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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkesir’de ahşabı yakarak resim yapıyorlar

Balıkesir’de ahşabı yakarak resim yapıyorlar

Ahşap yakarak resim yapan vatandaşlar

Siyer 

-Hazırlanan resimler
-Detay görüntüler
-Hesna Ekmekçi ile röp.
-Kenan Akbaş ile röp.
-Cemal Ekmekçi ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği ahşap yakma kursu ilgi görüyor. İlçenin büyük tatil sitelerinden İmko’da düzenlenen kurs ilgi görüyor. Hesna Ekmekçi’nin verdiği kursa çeşitli yaş ve mesleklerden 12 kişi katılıyor. Mart ayında bitmesi planlanan kursta üretilen eserler yazın sergilenecek. 218 saatlik kursa katılan vatandaşlar, kursun pandemi döneminde iyi geldiğini anlatırken, ürünleri satmak istediklerini söylediler. Ahşabı yakarak resim yaptıklarını söyleyen Hesna Ekmekçi, “Ahşap yakma kursunu bu yıl açtık. Elimizdeki malzemeleri yakarak resim yapıyoruz. Tasarım da yapıyoruz. Burada hep beraber güzel vakit geçiriyoruz. Kursiyerler bu işi sevdi. Pandemi sürecini atlatırsak sergi açmayı planlıyoruz. Bu kurs insanlar için terapi oldu” dedi.
Kursa katılmaktan mutlu olduğunu kaydeden Kanan Akbaş da, ”Bir aydır bu kursa geliyorum. Çok faydasını gördüm. Boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Hobi amaçlı yapıyorum” diye konuştu.
Cemal Ekmekçi ise, “Ben bu kursu sevdim. Arkadaşları izliyorum. Bu işledi yapmak oldukça zevkli. Beni oyalıyor. Yaptığım işleri görünce kursu daha çok seviyorum. Yaptıklarımı arkadaşlarım da beğeniyor” dedi.

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