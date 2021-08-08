Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Balıkesir’de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri böyle görüntülendi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Balıkesir’de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri böyle görüntülendi

Balıkesir’de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri böyle görüntülendi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastane Jandarma Balıkesir Yolcu Otobüsü 

-Drone görüntüleri balıkesir ftp ye gönderildi

( BALIKESİR -DRONE)- Otobüsün uzun süren çalışmanın ardından vinçlerle kaldırıldı BALIKESİR

- Balıkesir çevre yolunda şarampolden yuvarlanan yolcu otobüsü ve olay yeri drone ile havadan görüntülendi. 15 kişinin hayatını kaybettiği 18 kişinin de yaralandığı otobüs vinçlerle kaldırılıp düzeltildi. Edinilen bilgiye göre, saat 24:30 sularında Karabük terminalinden İzmir Aliağa istikametine doğru yola çıka Efe Tur'a ait yolcu otobüsü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde iken yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken 18 kişide yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen yolcu otobüsü ve yuvarlandığı şarampol drone ile havadan görüntülendi. Camlarının tamamına yakının kırık olduğu gözlenen takla atmış haldeki otobüs vinçler yardımıyla düzeltildi. Yaralı ve ölen vatandaşların eşyalarının yayıldığı kaza alanı jandarma ekiplerinin titiz çalışması ile kısa sürede toplanıp eşyalar sahiplerine keslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı