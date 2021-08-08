Balıkesir’de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri böyle görüntülendi

-Drone görüntüleri balıkesir ftp ye gönderildi



( BALIKESİR -DRONE)- Otobüsün uzun süren çalışmanın ardından vinçlerle kaldırıldı BALIKESİR



- Balıkesir çevre yolunda şarampolden yuvarlanan yolcu otobüsü ve olay yeri drone ile havadan görüntülendi. 15 kişinin hayatını kaybettiği 18 kişinin de yaralandığı otobüs vinçlerle kaldırılıp düzeltildi. Edinilen bilgiye göre, saat 24:30 sularında Karabük terminalinden İzmir Aliağa istikametine doğru yola çıka Efe Tur'a ait yolcu otobüsü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde iken yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken 18 kişide yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen yolcu otobüsü ve yuvarlandığı şarampol drone ile havadan görüntülendi. Camlarının tamamına yakının kırık olduğu gözlenen takla atmış haldeki otobüs vinçler yardımıyla düzeltildi. Yaralı ve ölen vatandaşların eşyalarının yayıldığı kaza alanı jandarma ekiplerinin titiz çalışması ile kısa sürede toplanıp eşyalar sahiplerine keslim edildi.

