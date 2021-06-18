BALIKESİR - Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı
- DetaylarBotla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı - Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinden botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalıştığı ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi ile 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çıplak Ada açıklarında Türk kara sularındaki bir botun, Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru ilerlediği bilgisini aldı.Bölgeye hareket eden ekipler, bottaki 9 kişiyi karaya çıkardı.Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 9 kişiden 7'sinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından kayıtlarının bulunduğu, bazıları hakkında hukuki süreçlerin devam ettiği belirlendi. Yakalananlardan 5'inin polislikten ihraç edildiği öğrenildi.Kaçışı organize ettiği ileri sürülen 2 kişinin ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım