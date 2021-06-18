Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BALIKESİR - Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı

BALIKESİR - Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı

- DetaylarBotla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı - Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinden botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalıştığı ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi ile 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çıplak Ada açıklarında Türk kara sularındaki bir botun, Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru ilerlediği bilgisini aldı.Bölgeye hareket eden ekipler, bottaki 9 kişiyi karaya çıkardı.Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 9 kişiden 7'sinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından kayıtlarının bulunduğu, bazıları hakkında hukuki süreçlerin devam ettiği belirlendi. Yakalananlardan 5'inin polislikten ihraç edildiği öğrenildi.Kaçışı organize ettiği ileri sürülen 2 kişinin ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement