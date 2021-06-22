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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
BALIKESİR - Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ üyesi ve 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

BALIKESİR - Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ üyesi ve 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

- Zanlıların emniyet müdürlüğünden çıkarılması - Zanlıların adliye binasına girişiBALIKESİR AA - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinden botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalıştığı ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi ile 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çıplak Ada açıklarında Türk kara sularındaki bir botta yakalanan 7 örgüt üyesi ve 3 göçmen kaçakçısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ile 2 göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 zanlı ile 1 göçmen kaçakçısı da adli kontrol şartıyla salıverildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 4 gün önce, Çıplak Ada açıklarında Türk kara sularındaki bir botun, Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru ilerlediği bilgisini almış, bölgeye hareket eden ekipler, bottaki 10 kişiyi karaya çıkarmıştı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 10 kişiden 7'sinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından kayıtlarının bulunduğu, bazıları hakkında hukuki süreçlerin devam ettiği belirlenmiş, yakalananlardan 5'inin polislikten ihraç edildiği, kaçışı organize ettiği ileri sürülen 3 kişinin ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan kayıtlarının bulunduğu öğrenilmişti.

Göçmen Kaçakçılığı Adliye Binası Emniyet Müdürlüğü Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

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