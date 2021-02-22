BALIKESİR - Ayvalık'ta iki mahalle karantinaya alındı
- Mahalle girişinde alınan güvenlik önlemleri Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde iki mahalle karantinaya alındıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.Valilikten yapılan açıklamada, Hacıveliler ve Tıfıllar mahallerindeki bazı kişilerin Kovid - 19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.Bölgelerde temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugün saat 21.00'den itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
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