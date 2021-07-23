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BALIKESİR - Avşa Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
BALIKESİR - Avşa Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktı

BALIKESİR - Avşa Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktı

- Yanan bölgenin havadan görüntülenmesi (helikopter) - Helikopter destekli yangın söndürme çalışmalarıAvşa Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'ndaki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Yiğitler Mahallesi'nin arka bölümünde bulunan, yerleşim yerlerinin uzağındaki makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor.

Bild Yangın Makilik Alan Helikopter Yangına Müdahale 

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