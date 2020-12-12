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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi

Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi

mayından detay

Deniz Mayını Komando Dolar Harekete Geç 

-şerit çekilen mayın
-detaylar

( MUĞLA -ÖZEL)- 1’inci Dünya savaşından kalan mayını gören balıkçılar şok oldu- Mayın ihbarı alan ekip harekete geçti MUĞLA

- Bodrumlu balıkçıların ağına takılan 1’inci dünya savaşından kaldığı öne sürülen mayın SAS komandolarını harekete geçirdi. Torba limanına getirilen mayına askeriye tarafından el konuldu.Bodrum’da balıkçıların ağlarına yaklaşık 250 kiloluk metal cisim takıldı. Balıkçılar metal cismin ne olduğunu araştırırken cismin 1’inci dünya savaşından kalma bir mayın olduğu ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerine haber veren balıkçılar mayını Torba balıkçı barınağına getirdi.Yalıkavak açıklarında bulunduYalıkavak Mahallesi’nin 3 mil açıklarında Devlet 3 teknesinden denize ağ atan balıkçılar, topladıkları ağların içinde yaklaşık 250 kilo ağırlığında metal bir cisim karşılaştı. Güverteye çıkarılan metal parça Torba Balıkçı Barınağı’na getirildi.
Haber verilmesi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz mayını parçası olduğu tahmin edilen cismin çevresini, güvenlik şeridi ile kapattı. Cismin Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ekiplerince el konuldu.
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