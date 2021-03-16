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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Balıkçılardan örnek hareket: Binlerce kefal yavrusunu denize bıraktılar

Balıkçılardan örnek hareket: Binlerce kefal yavrusunu denize bıraktılar

Balıkların denize bırakılma anı

( İZMİR )- İzmir'de ağlara takılan bin kasa kefal yavrusunun denize bırakılma anı kamerada İZMİR

Salar Kamera Irak 


- İzmir’de balıkçılar, örnek bir davranış sergileyerek ağlarına takılan yaklaşık bin kasa kefal yavrusunu (gamit) denize saldı. Binlerce balığın denize salınma anı kameralara yansıdı. Güzelbahçe ilçesi açıklarında tekneyle denize açılan balıkçıların ağlarına, kasalar dolusu kefal yavrusu (gamit) takıldı. Balıkların kefal yavrusu olduğunu fark eden teknenin kaptanı Baran Karaçalı, hemen balıkları yeniden denize bıraktı. Yaklaşık bin kasa yavru balığın denize tekrar bırakılma anı ise kameralara yansıdı. Bilinçli balıkçılığın örneğini sergileyen balıkçıların bu hareketi herkesin takdirini kazandı.
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