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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Balıkçılara fırtına engeli

Balıkçılara fırtına engeli

BALIKCILARIN GEMILERINI KIYIYA CEKMESI

Gesi 

-HAVA KOSULLARI

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop´ta balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kötü hava koşulları, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Türkiye'nin farklı kentlerinden Karadeniz’e açılan balıkçı tekneleri fırtına engeline takıldı. Balıkçılar denize açılamadı ve teknelerini Sinop limanına demirlemek zorunda kaldı. Balıkçılar, Sinop iskelesinde hava şartlarının av için uygun olmasını bekliyor.
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