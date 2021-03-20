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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkçılar Bebek Sahili'ne akın etti

Balıkçılar Bebek Sahili'ne akın etti

balık tutanlar

Kalaba Alabalık 

-yürüyenler
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( İSTANBUL ) -- Bebek Sahili havadan görüntülendi İSTANBUL

- Balık tutmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Bebek Sahili’ne geldi. Sahilde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından megakentin meydanları ve sokaklarında bu hafta da hareketlilik yaşanıyor. Balıkçılar sabahın erken saatlerinde Bebek Sahili’ne akın etti. Balıkçıların yanı sıra sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da dikkat çekti. Sahilde oluşan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi. “Deniz kenarına gelelim haftanın stresini atalım dedik” Sahile gelen vatandaşlardan bir tanesi, “Uzun zaman sonra deniz kenarına gelelim haftanın stresini atalım dedik. Mis gibi Boğaz havası, temiz hava almak lazım. Pandemiden dolayı çok fazla gelmiyoruz seyrelttik. Ben burada omuz omuza olduğumuz zamanları biliyorum. Şu an yine iyi gibi” dedi.
“Biraz kalabalık, dikkat etmeye çalışıyoruz” Sahile gelen bir başka vatandaş ise, “Bugünü değerlendirmek için geldim, sabah altıda buradaydım. Birazcık rahatlayalım diye elimizden geldiği kadar mesafeye dikkat etmek şartıyla, biraz kalabalık. Dikkat etmeye çalışıyoruz ama ne kadar dikkat etsek de bir an heyecanla birbirimize girebiliyoruz” diye konuştu.
(HK-
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