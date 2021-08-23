Balıkçılar 1 Eylül için hazırlıklarını sürdürüyor

-TEKNELERDEN GÖRÜNTÜ

-BALIKÇILARDAN GÖRÜNTÜ

-ERGÜN KAYHAN RÖP



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'lı balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu için son hazırlıklarını yapıyor. 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla, 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacak balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Zonguldak’ın Kozlu İlçe Limanı'nda da yasağın kalkmasına sayılı günler kala hareketlilik arttı. Ağlarını onaran ve teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılar, yeni sezonda bol balık beklediklerini söyledi.



1 Eylül için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, “2021- 2022 sezona balıkçı arkadaşlar teknelerin ve ağların bakımlarını yaparak hazırlanıyor. Geçen sene kıyı balıkçılığında istenilen balıkçılık olmadı. Endüstriyel balıkçılık açısından zengin bir balıkçılık oldu buda vatandaşlara yansımadı. Fiyatlar biraz pahalıydı. Bu sene palamut 15 Ağustos’ta kıyı balıkçılarına açıldı. 1 Eylül 15 Nisan arası devam edecek. Palamut şu anda kendini fazla göstermedi ve gelişimini fala sağlayamadı bu da bizi biraz tedirgin etti. Ancak Lüfer, İstavrit ve Çinakop balıkçılığı olacak gibi gözüküyor. Bu sene kıyı balıkçılığında istavrit ve lüferden umutluyuz. Palamutta inşallah olur ama geçen sene ki gibi olacağını sanmıyorum. Çünkü endüstriyel balıkçılar çok balık avladılar bu seneye fazla balık bırakmadılar” dedi.

“Hamsiden umudumuz var” Hamsiden umutlu olduklarını ifade eden Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, “Hamsiden umudumuz var. Hamsi halkın balığı hamsi olmadan ne palamut ucuzlar ne lüfer ucuzla ne de istavrit ucuzlar. Hamsiyi de büyük takımlar avlıyor. Biz limanımızı ona göre ayarladık. İnşallah hamsi bu sene bol olacak” şeklinde konuştu.



