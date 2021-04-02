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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Balıkçı teknesi alabora oldu...Sahil güvenlik ekipleri teknesi batan şahsı böyle kurtardı

Balıkçı teknesi alabora oldu...Sahil güvenlik ekipleri teknesi batan şahsı böyle kurtardı

şahsın denizden kurtarılma anları

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Bild Akkale 


- Çanakkale açıklarında balık avlamak için denize açılan bir balıkçının teknesi alabora oldu. Balıkçının yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde kendisine ait tekneyle Arıklı altı mevkiinde karadan 150 metre kadar açıkta balık avlamaya çıkan A.Ö. isimli şahsın şiddetli rüzgârın da etkisiyle teknesi alabora oldu. Alabora olan tekne batarken, A.Ö.’nün imdat çağrılarını duyan karadaki bir vatandaş, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, A.Ö.’yü kurtararak Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirdi. A.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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