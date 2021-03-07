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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Balıkçı teknesi alabora oldu, 1 kişi kayıp

Balıkçı teknesi alabora oldu, 1 kişi kayıp

olay yerinden görüntüler

Jandarma Balıkçı Teknesi Sudan 

-dalgıçarın sudan çıkma görüntüsü
-detaylar
-aramalar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da Karakaya Barajında alabora olan bir balıkçı teknesinde 1 kişi yüzerek kurtulurken, 1 balıkçı ise suda kayboldu. Suda arama yapan dalgıçlar, kayıp şahsa ulaşmazken, aramaların yarım devam edeceği belirtildi. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Küllümağara mevkiinde yer alan Karakaya Baraj göletinde tekneyle balığa çıkan Ercan Kala (36) ve Niyazi Güldaş (48)’ın bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alabora oldu. Kıyıya yaklaşık 100 metre uzaklıkta alabora olan tekneden Niyazi Güldaş, yüzerek kıyıya ulaşırken Ercan Kala ise suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 sağlık görevlileri ve sualtı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, olay yerine gelerek suda hemen arama çalışması başlattı. Haberin duyulmasının ardından balıkçıların aileleri de olay yerine gelirken, jandarma görevlileri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Su altı arama kurtarma ekipleri uzun süre teknenin alabora olduğu bölgede arama çalışması yaparken, kıyıda bekleyen kayıp şahsın ailesi de endişeyle çalışmaları izledi. Havanın da kararması ile arama faaliyetlerine ara veren dalgıçların, yarın sabah erken saatlerde bölgede arama çalışmasına devam edeceği öğrenilirken, sudan yüzerek kıyıya ulaşan Niyazi Güldaş’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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