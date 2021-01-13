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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı

- Balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı

limanda balıkçı tekneleri

Balıkçı Teknesi Gesi Muhalefet 

-limanda yük gemileri
-yük gemisinin liman babalarına bağlanışı
-limanda balıkçı tekneleri
-tekne kaptanı röportaj
-balıkçı motorları

( BARTIN ) BARTIN

- Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi ve yük gemisi limanlara sığındı. Bartın’ın Amasra Limanı ve Tarlaağzı Balıkçı Barınağında yoğunluk oluştu. Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı. Bartın’ın Amasra ilçesinde balıkçı teknelerinin yanı sıra kuru yük gemilerinin de limana sığınarak demir attığı görüldü.
Amasra Limanındaki yoğunluk nedeniyle bazı balıkçı teknelerinin ise Tarlaağazı Balıkçı Barınağına yönlendirildiği öğrenildi. Fırtına nedeniyle Amasra Limanına demirleyen balıkçı teknelerinden Babaakyol Teknesinin Kaptanı Eyüp Akyol, “Hava muhalefeti nedeniyle Amasra Limanına indik. 3 gündür burada bağlıyız. Havanın dinmesini bekliyoruz şu anda. Cuma gününe kadar hava daha sert görünüyor. Şu an havanın dinmesini bekliyoruz ama biraz daha sertleyecek gibi. Cuma günü daha sert gösteriyor Karadeniz bölgesini. Şu an balıkçılar limanlara sığınmış durumda.” Dedi. (BB-OA-
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