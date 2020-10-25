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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu

Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu

Teknelerden görüntüler

( TRABZON -ÖZEL) TRABZON

Gırgır Balık Avı Alamut Irak 


- Trabzon sahilinde gırgır teknelerinin balık avı görsel şölen oluşturdu. 1 Eylül’den itibaren ‘Vira Bismillah’ diyerek denizlere açılan balıkçılar bu sene denizden umduklarını buldu. Geçen yıla göre bol şekilde avlanan palamut ile yüzleri gülen balıkçılar bu sabah saatlerinde Şenol Güneş Spor Kompleksi açıklarına akın etti. Sahile yakın mesafede ağlarını denize bırakan tekneler, görsel şölen oluşturdu.
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