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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Balıkçı barınağında yangın

Balıkçı barınağında yangın

GECE YANGINDAN GÖRÜNTÜ

Polis Yangına Müdahale 

-SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI
-GÜNDÜZ KÜLE DÖNEN ÇARDAK
-DETAYLAR

( ANTALYA )- Çardak küle döndü, bir tekne zarar gördü ANTALYA

- Antalya'nın Serik ilçesinde balıkçı barınağında çıkan yangında bir çardak yanarak kül olurken, bir tekne de alevlerden zarar gördü.Edinilen bilgiye göre yangın, bu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Boğazkent Mahallesi balıkçı barınağında çıktı. Çevrede bulunan balıkçılar tarafından fark edilen yangın sonrası olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmesine rağmen ağaçtan yapılmış olan çardak tamamen küle döndü. Mümin Kuş isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen evde bulunan eşyalar tamamen yanarken, bir tekne de alevlerden zarar gördü. Yangın sonrası polis inceleme başlattı.
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