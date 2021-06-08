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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Balık yüklü tırda yangın

Balık yüklü tırda yangın

AMATÖR KAMERADAN OLAY YERİN YANGIN

( SAMSUN ) - SAMSUN

Yangına Müdahale Trol 


- Samsun'un Bafra ilçesinde balık yüklü tırda çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı. Yol trafiğe bir süre kapandı. Olay, Samsun-Sinop karayolunda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan balık yüklü 55 JM 580 plakalı tırın sağ arka tekerinde Bafra Bölge Trafik Denetleme Büro Amirliği yakınlarda yangın çıktı. Yol güvenliğini alarak yolu trafiğe kapatan ekipler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi. Tırda yüklü balıklar ise yola saçıldı. Yangının söndürülmesi ile birlikte yol temizlenerek trafiğe açıldı. Kimliği tespit edilemeyen tırın şoförünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (ŞU-SLH-
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