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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı

Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı

aracın çekici ile sudan çıkarılması

Sparta Sudan Cep Telefonu Balık Tutma 

-aracın çekiciye yüklenmesi

( ISPARTA )- Baraj kenarına park ettiği otomobil, freni boşalınca sulara gömüldü ISPARTA

- Isparta-Antalya karayolu üzerinde bulunan Karacaören Barajı’na balık tutmaya giden Emre Sezer’in park ettiği otomobil, bir süre sonra baraja uçtu. Freni boşalan otomobil, barajdan çekici yardımıyla çıkarılırken, o anlar saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.Olay, öğle saatlerinde Isparta-Antalya karayolunun 60. kilometresinde bulunan Karacaören Barajı mevkiinde meydana geldi. Baraja balık tutmaya giden Emre Sezer, aracını baraj kenarına park etti. Sürücü balık tutarken, el freni boşalan araç, hızla sulara gömüldü. Aracının barajı uçtuğunu gören Sezer, hemen çekiciyi aradı. Çekicinin olay yerine gelmesi ile Sezer yüzerek, baraja girdi ve vincin halatını araca bağladı. Sulara gömülen araç barajdan çıkarılarak, çekiciye yüklendi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, sular içinde kalan araçta büyük oranda maddi hasar oluştu.Otomobilin sudan çıkarılma anı ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
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