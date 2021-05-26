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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Balık tutmak isterken kayalıklardan düşüp yaralandı

Balık tutmak isterken kayalıklardan düşüp yaralandı

Amatör balıkçının düştüğü kayalıklar

İlk Müdahale Amatör Balıkçı Sahil Güvenlik Balık Tutma Balık Tutmak 

-Hasan Parlayan’a çeverdeki vatandaşların yardım etmesi
-Sahil güvenlik botunun gelmesi
-Hasan Parlayan’ın bota alınması
-Hastane girişinden genel görüntüler

( ZONGULDAK ) -- Kayalıklardan düşen amatör balıkçıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde amatör balıkçı kayalıklarda balık tutmaya çalışırken dengesini kaybedip düşünce yaralandı. Yaralı balıkçı karadan hastaneye ulaştırılamayınca sahil güvenlik ekiplerinden yardım istendi. Olay, ilçeye bağlı Kırmacı Mahallesi Kemer mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde arkadaşları ile balık tutmak için kayalıklara inen Hasan P. (21) dengesini kaybederek düştü. Yaralanan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı arama kurtarma ekipleri yaralı balıkçıya ilk müdahaleyi yaptı. Karadan hastaneye sevki mümkün olmayan amatör balıkçı için itfaiye ekipleri sahil güvenlikten yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri yaralıyı bota alıp karaya çıkarttı. Kdz. Ereğli ilçesinde özel bir hastaneye sevk edilen amatör balıkçının hayati tehlikesi bulunmazken, hastanedeki tedavisi devam ediyor. (VK-SÖ-
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