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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- Balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı

- Balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı

Şahsın denize girişi

Deniz Polisi Polis Merkezi Yabancı Turist Sahil Güvenlik Balık Tutmak 

-Sahile gelmesi
-Deniz polis detay
-izleyen turistler detay
-Deniz polisinin sahile gidişi
-gencin turistin eşyalarına yönelmesi
-turistin genci kovalaması
-Deniz polisinin gencin yanına gitmesi
-Sahilde izleyen turistler
-Gencin üzerine giyinmesi
-Polis merkezine götürülüşü

( ANTALYA )- Önce intihar edeceği düşünüldü sonra hırsız zannedildi- 30 metrelik falezlerde balık keyfi karakolda bitti- Balık tutmak için 30 metrelik falezlere çıktı, turistlerin yüreği ağzına getirdi- 30 metre yüksekliğindeki falezlerden yürüyerek sahile inen adam denize girdi, üzerini giyinmek için turistin eşyalarına yönelince kovalamaca yaşandı- Turistler bu sefer manzarayı değil, yanlış anlaşılan intihara teşebbüs ihbarı sonrası yaşanan olayları merakla izledi ANTALYA

- Antalya’da 30 metrelik falezlerin ucunda bir genci gören yabancı ve yerleşik turistler, kişinin intihara teşebbüs ettiğini düşünüp polise haber verdi. Balık tutmak için falezlere çıktığını belirten genç adam falezlerden yürüyerek indiği sahilde denize girmeye başlayınca, turistler derin bir oh çekti. Tekrar sahile gidip giyinmek isteyen genç adam, şaşırıp turistin eşyalarına yönelince turistle arasında kovalamaca yaşandı. Olay, saat 15.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi seyir terası yakınlarındaki falezlerde meydana geldi. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler ve yerleşik turistler, seyir terasından manzarayı izlerken, 30 metre yüksekliğinde falezlerin uç kısmında bir kişiyi gördüler. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, deniz polisi, sahil güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. İsminin Gökhan A. (27) olduğu öğrenilen genç, falezlerden sahile inen patika yolu kullanarak aşağıya indi. Burada üstünü çıkaran Gökhan A., denize girmeye başladı.
Deniz polisinin geldiğini gören Gökhan A., eşyalarını almak için yanlışlıkla sahildeki bir turistin eşyalarına yöneldi. Gökhan A.'nın eşyalarını alacağını düşünen turist ise genç adamı kovaladı. Tüm bu anları ise seyir terası ve sahildeki turistler tarafından merakla izlendi. İntihar teşebbüsünde bulunmadığını, falezlere balık tutmak için çıktığını belirten Gökhan A., ihbarda bulunanlara da tepki gösterdi. Gökhan A., ekiplerce polis merkezine götürüldü. (SM-
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