Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu

--Ceset taşınma detay

--Cesedin ambulansa bindirilişi detay



( SİVAS )-Balık tutmak için evinden çıkıp dönmeyen yaşlı adam, AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrası ölü bulundu SİVAS



- Balık tutmak için evinden çıkıp dönmeyen yaşlı adam, AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrası ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre olay Sivas’ta kent Merkezi Karşıyaka Mahallesinden geçen Kızılırmak Nehrinde meydana geldi. Sabah balık tutmak için evinden çıkar 71 yaşındaki Ali Mencüğür geri dönmeyince yakınları polisten yardım istedi. Polis ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından nehir kıyısında arama çalışma başlatıldı. AFAD’a bağlı ekipler tarafından suda yapılan aramada, gece yarısından sonra Mencüğür’ün cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı adamın balık tutmak isterken dengesini kaybederek nehre düştüğü ve boğularak öldüğü düşünülüyor. Yaşlı adamın cesedi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

