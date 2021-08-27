Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu

Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu

-Afad ekipleri detay

Polis Gesi Yaşlı Adam Balık Tutma Balık Tutmak 

--Ceset taşınma detay
--Cesedin ambulansa bindirilişi detay

( SİVAS )-Balık tutmak için evinden çıkıp dönmeyen yaşlı adam, AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrası ölü bulundu SİVAS

- Balık tutmak için evinden çıkıp dönmeyen yaşlı adam, AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrası ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre olay Sivas’ta kent Merkezi Karşıyaka Mahallesinden geçen Kızılırmak Nehrinde meydana geldi. Sabah balık tutmak için evinden çıkar 71 yaşındaki Ali Mencüğür geri dönmeyince yakınları polisten yardım istedi. Polis ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından nehir kıyısında arama çalışma başlatıldı. AFAD’a bağlı ekipler tarafından suda yapılan aramada, gece yarısından sonra Mencüğür’ün cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı adamın balık tutmak isterken dengesini kaybederek nehre düştüğü ve boğularak öldüğü düşünülüyor. Yaşlı adamın cesedi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı