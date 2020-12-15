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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Balık tezgahlarında hafta içi bereketi

Balık tezgahlarında hafta içi bereketi

-Bandırma'dan fırtınalı deniz

Hafta Sonu Gırgır Kalkan Balığı Yasaklar Hamsi Balığı 

--Bandıma balık halinden görüntüler
--balık çeşitliliğinden görüntüler,
--röportaj

( BALIKESİR ) - (Özel)- Hamsi tezgâhları süslüyor BALIKESİR

- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali’nde hafta sonu kısıtlamasından dolayı hafta içi yoğunluk yaşanıyor. Yeni tip korona virüsle (covd-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında hafta sonu yasağa çıkma kısıtlamasının gelmesinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri hali nasibini aldı. Kısıtlamalara dolayı vatandaşların balık almaya gelmemesiyle birlikte,hafta içi balık halinde yoğunluk yaşandı. Tezgahlarda Karadeniz hamsisi kilosu 10 liradan, Marmara hamsisi ise kilosu 20 liradan tezgahlarda yerini aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali esnafından Cem Tecimen “Palamut sezonu bitti, arkasından hamsi geliyor. Karadeniz’den bol miktarda hamsi gelmeye başladı.
Karadeniz hamsisini kilosunu 10 liradan satıyoruz. Marmara denizinden çıkan hamsimiz de biraz daha büyük, kilosu 20 liradan alıcısını buluyor. Havalar bozmaya başladı fakat bu havalar bizim büyük gırgır teknelerimize çok fazla etki yapmıyor. Halkımıza taze balık getirmeye büyük balıkçı teknelerimiz devam ediyor. Malum hafta sonu yasaklarından dolayı müşterilerimiz hafta arasına sarktı. Tezgahlarımızda hamsi, istavrit, çinakop, tekir, uskumru, kalkan balığı, barbun, mezgit balıklarımız mevcuttur. Vatandaşlarımız en çok çinakop ve hamsi balığını tercih ediyor. Fiyatlarımız da şu an uygun. Havanın soğumasıyla, deniz suyu da soğudu ve balıklar biraz daha yağlandı. Bu yüzden de özellikle hamsi balığına talep çok oluyor. Hamsi 10 ila 30 lira arasında satılıyor. İşlerimiz çok güzel. Halkımızı taze balık yemeye davet ediyorum" dedi.
(SB-BD-
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