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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Balık tezgahlarında balık bolluğu

Balık tezgahlarında balık bolluğu

-Bandırma balık halinden balık görüntüleri

Balık Fiyatları Yasaklar 

-- balık bolluğu
--özel röportaj
--balık görüntüleri

( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR

- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık bolluğu yaşanıyor. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde havaların güzel gitmesi tezgahlardaki hamsi fiyatını yaklaşık yüzde 40 düşürdü. Balıkçı tezgâhlarında kilosu 60 liradan 35 liraya kadar düşen hamsi, fiyatıyla hem satıcıyı hem de vatandaşı memnun ediyor. Hava şartlarının güzel gitmesiyle birlikte balık fiyatlarını da etkiledi. Hamsinin kilosu tezgahlarda tekrar 35 lira oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hal'inde yerli sardalye 25, yerli hamsi 35 ve barbun 40 liradan satılıyor. Balık tezgahlarında çok çeşit balık olmasına rağmen vatandaşların öncelikli tercihi hamsi ve sardalyede. Balıkçılar, balık fiyatlarında düşüşün havalar iyi gittiği sürece devam edeceğini belirterek, “Tezgahlarımızda balıklarımız bollaşmaya başladı.
Çeşit olarak hamsi, istavrit, mezgit, uskumrular gelmektedir. Geçen haftalarda 60 lira olan hamsi bu hafta ise 35 lira dan alıcısıyla buluşuyor. Balığın bol ve hesaplı olduğu zamanda balık yemeye davet ediyorum. Av yasaklarına tam 1 ay kalmasına rağmen balık fiyatlarımız gayet ideal seviyelerde gitmektedir. Av yasaklarına yakın zamanda fiyatlar çok yüksek olacaktır. Bu süre zarfında bol balık yemelerini istiyorum” dedi.

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