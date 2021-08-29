Balık restoranında baca yandı, vatandaşlar meraklı gözlerle izledi

-Dumanların çıkması detay

-İzleyenler detay

-İtfaiye ekipleri çalışması detay

-Restoran içerisinden detay

-Bacadan detay

-Diğer detaylar



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde 3 katlı bir binanın altında bulunan balık restoranın baca kısmında çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Meraklı vatandaşlar ise sokağa inerek çalışmaları dört gözle izledi. Yangın, Yenigün Mahallesi 1075 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın alt katında bulunan balık restoranında çıktı. Restoranı açmaya hazırlanan çalışanlar baca kısmından dumanların çıktığını gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Restoran içerisinde kısa süreli panik yaşandı. Yaşanılanları merak eden vatandaşlar ise sokak üzerinde toplanarak çalışmaları dört gözle izledi. Yangının neden çıktığı ise hazırlanan raporun ardından netlik kazanacak. (EG-

