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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Balık halindeki cinayetle biten silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Balık halindeki cinayetle biten silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

Hastane Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi Şili Cinayet 

-Ölen gencin fotoğrafları (sistemden eklenecek)
-ARŞİV EKLENDİ

( KONYA ) KONYA

- Konya’da Balık Halinde iki grup arasında çıkan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi. Cinayetle biten silahlı kavganın yaklaşık 100 bin liralık alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi. Olay, 5 Şubat’ta merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Balık Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık haline gelen Oğuzhan Koyunsever (22), B.K, H.K, N.Ö, Ü.K, E.D, C.B, V.Ş. ve E.A. isimli şahısların bulunduğu 9 kişilik grup ile balıkçılık yapan A.Y, M.Y, H.Y, E.Y, U.H. ve F.G. isimli 6 kişilik grup arasında alacak verecek meselesi nedeni ile kavga başladı.
Çok sayıda silahın ateşlendiği silahlı kavgada Oğuzhan Koyunsever olay yerinde hayatını kaybederken, aynı taraftan N.Ö. ve C.B. ile diğer taraftan M.Y. silahla yaralandı. Kavga sırasında balık halinde bulunan H.K. ve B.B.Ö. isimli vatandaşlar da kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın nedeni 100 bin lira alacak verecek meselesiymiş Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen bir taraftan B.K, H.K, N.Ö, Ü.K, E.D, C.B, V.Ş. ve E.A. ile diğer taraftan A.Y, M.Y, H.Y, E.Y, U.H. ve F.G. yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde ise çok sayıda boş kovan ve 7 tabanca ele geçirilirken, olayın yaklaşık 100 bin lira alacak yüzünden çıktığı iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheliden 13'ü sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Olayda yaralanan N.Ö.’nün ise hastanedeki tedavisi sürüyor. (RÇ-FM-
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