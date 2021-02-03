Bali çeken gencin içler acısı hali

-Balinin etkisinde olan gencin anlamsız hareketleri ve küfretmesi



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bali çekerek kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan genç vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi'nde bali çekerek kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan genç vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, gencin elleriyle zaman zaman anlamsız hareketler yaptığı ve bir kişinin ismini sayıklayarak küfrettiği görüldü.

Görüntüler, izleyen vatandaşların yüreklerini sızlattı. Vatandaşlar, içler acısı hallere düşen, bali ve tiner çekerek sokaklarda dolaşan bu kişilerle ilgili çalışma yapılması istedi.



loading...