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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bali çeken gencin içler acısı hali

Bali çeken gencin içler acısı hali

Bali çeken gencin görüntüsü

Karya Cep Telefonu 

-Balinin etkisinde olan gencin anlamsız hareketleri ve küfretmesi

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bali çekerek kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan genç vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi'nde bali çekerek kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan genç vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, gencin elleriyle zaman zaman anlamsız hareketler yaptığı ve bir kişinin ismini sayıklayarak küfrettiği görüldü.
Görüntüler, izleyen vatandaşların yüreklerini sızlattı. Vatandaşlar, içler acısı hallere düşen, bali ve tiner çekerek sokaklarda dolaşan bu kişilerle ilgili çalışma yapılması istedi.
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