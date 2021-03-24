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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Balçova’da taksilere virüs koruması

Balçova’da taksilere virüs koruması

TAKSİLERDEN GÖRÜNTÜ

Ticari Taksi Görme Engelli Vatandaş Görme Engelli Taksi Durakları Engelli Vatandaş 

-ŞEFFAF PANALİN TAKILMASI
-KONUŞMALAR
-DERATLAR

( İZMİR )- Tüm ticari taksilerin şoförle yolcuyu ayıran bölümüne şeffaf panel takıldı İZMİR

- Balçova Belediyesi, korona virüsünün yayılmasını önlemek için ilçedeki tüm ticari taksilerin şoförle yolcuyu ayıran bölümüne şeffaf panel taktırdı. İzmir’de ilk kez uygulanacak tedbirle taksilerde bulaş riskini en aza düşmesi hedefleniyor. İzmir Balçova Belediyesi, son günlerde tekrar artış gösteren korona virüs vakalarının önüne geçmek için ilçedeki ticari taksilerin içine şeffaf panel uygulaması başlattı. Belediye tarafından alınan paneller, Balçova’daki 115 ticari taksinin tamamına ücretsiz monte edildi. Şoför ile yolcu arasında bulunan bölüme monte edilen plastik şeffaf panelde bilgilendirici uyarılar ile para verme bölümü ve görme engelli vatandaşların okuyabileceği Braille alfabesi ile taksinin plakası yazılı bulunuyor. Ayrıca araçların ön camlarında “Bu taksi koronavirüse karşı korunaklıdır” şeklinde uyarıcı bulunuyor. Balçova Şoförler Odası Başkanı Cemal Küllice ile birlikte taksi duraklarını ziyaret ederek taksiciler ile görüşen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Virüse karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Biz hem taksici esnafımızı korumak ve onlara maddi bir külfet yaratmadan destek olmak hem de binen müşterileri korumak için böyle bir uygulama başlattık” dedi.
Balçovalı taksiciler ve oda Başkanı Cemal Küllice de Başkan Çalkaya’ya sağlık açısından hayati öneme sahip bu uygulama için teşekkür etti.
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