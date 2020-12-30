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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bal ve zeytinyağı hırsızlarının rahat tavırları ‘pes’ dedirtti

Bal ve zeytinyağı hırsızlarının rahat tavırları ‘pes’ dedirtti

- Hırsızlık anları

Akalan Kamera Zeytinyağı Hırsız Polis Ekipleri 

-- Yaya olarak gelen şüphelinin eve girişi ve çaldığı yağ tenekesinin taşıması
-- Araç ile işyeri önüne gelen şüphelilerin rahat hareketlerle dükkandan aldıkları malzemeyi araca yükleyip gitmesi
-- Çalınan ürünlerin fotoğrafları ile emniyete getirilen şüphelilerin fotoğrafları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nizip ilçesinde son günlerde artan bal ve zeytinyağı hırsızlıklarının şüphelileri polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Edinilen bilgilere göre, son günlerde ilçeye dadanan 4 hırsız girdikleri ikisi ev dört farklı yerden kilolarca süzme bal ve zeytinyağı çaldı. İhbarlar üzerine polis ekipleri hırsızlığın yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan titiz çalışmayla dört şüphelinin kimlikleri belirleyen ekipler yaptıkları baskınlar ile çalıntı malzemeler ve hırsızlık şüphelisini yakaladı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında şüphelilerin rahatlığı ise adeta pes dedirtti. Bazen yaya bazense araçlar ile gözüne kestirdikleri yere gelen şüpheliler çaldıkları ürünleri kendi malıymış gibi araçlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameraları kayıtları sonucu kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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