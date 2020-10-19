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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bal tenekelerinde eroin saklayan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Bal tenekelerinde eroin saklayan 2 kişi adliyeye sevk edildi

UYUŞTURUCULARIN BAL TENEKELERİNDEN ÇIKARILMASI

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-ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GELİŞİ
-DETAYLAR

( BOLU )- Bal tenekelerinden 2 kilo eroin ve 824 gram metamfetamin çıktı BOLU

- Bolu’da TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda bal tenekelerinin içine gizledikleri 2 kilo eroin ve 824 gram metamfetaminle yakalanan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurdukları uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile araçta yapılan aramalarda bal tenekelerinin içine gizlenmiş 2 kilo eroin ve 824 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan N.B.(45) ve İran uyruklu M.T.(24) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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