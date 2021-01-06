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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bal fiyatlarında artış arıcıların yüzünü güldü

- Bal fiyatlarında artış arıcıların yüzünü güldü

Arı kovanları

Yasaklar Allah Erimli 

-Arılar
-Acıcıların kovanlar arasında dolaşmaları
-Birlik Başkanı Sinan Uçar rop
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Bu yıl bal fiyatlarında açıklanan artış bal üreticilerinin yüzünü güldü. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde geçimini arıcılıkla geçiren yaklaşık 300 bal üreticisi, bu yıl artan bal fiyatları ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan hibe desteklerinden memnun olduklarını kaydetti.
Kısıtlama günlerinde yasaklardan muaf tutulan meslek grupları arasında yer alan arı yetiştiricileri, mevsim şartlarının iyi geçmesinden dolayı da verimli bir sezon geçirdiklerini kaydeden Siverek-Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Başkanı Sinan Uçar, ellerinde ve piyasa balın kalmadığını ve kalanların da tamamının toptoancılar tarafından alındığını kaydetti.
Uçar, "Pandeminden dolayı vatandaşlar Bal ürününe rağbette gösterince depolarımızda 1 kilo bal bile kalmadı. Bizleri sevindiren ise Tarım ve Orman Bakanlığımızın bizlere verdiği hibe destekleri oldu, arıcılık yapan vatandaşlarımıza makine ve malzeme desteği bizleri memnun etmiştir. Daha önce Arıcıların kendi imkânlarıyla aldıkları bazı makine ve malzemeler bu yıl hibe destekleriyle Arıcılara verilecek, proje şuan kabul edilmiş durumda Arıcılar olarak Tarım Müdürlüklerine başvuru yaparak gerekli evrakların tamamlanmasıyla ilçede bulunan arıcılarımız inşallah 2021 yılına bereketli girecekler’’ diye konuştu.
(MB-SD-
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