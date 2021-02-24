- Bakü’ye yılın ilk karı düştü

-Gece araçların kar yağışı altında ilerlemesi

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-Belediye ekiplerinin çalışmaları

-Araçların ilerlemesi



( BAKÜ ) BAKÜ



- Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı tüm ilçelerde etkili oldu. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Şiddetli kar yağışı sonucu birçok yol ve kaldırımın buz tutması sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 12 saatlik kar yağışı nedeniyle başkentin bazı bölgelerinde, özellikle gece saatlerine sürücülerin buzlanmış yollara hazırlıksız çıkması araba kazalarını kaçınılmaz hale getirdi. Belediye ekipleri tarafından akşam saatlerinden itibaren kaldırımlardaki buzlanmaların önlemek için çalışmalar başlatıldı. Azerbaycan Milli Meteoroloji Hizmeti, kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olacağını ve şiddetli rüzgar eseceği konusunda vatandaşları uyardı.



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