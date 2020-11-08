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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Bakü ve Gence'de coşkulu 'Şuşa' kutlaması

- Bakü ve Gence'de coşkulu 'Şuşa' kutlaması

yürüyüş

Kutlay İlham Başkent Bayram Havası 

-tur
-korna
-halay çekenler
-detay

( BAKÜ ) - Bakü ve Gence'de coşkulu "Şuşa" kutlaması BAKÜ

- Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılması Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve Gence'de coşkuyla kutlandı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan kritik öneme sahip Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentini 28 yıl sonra geri aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in müjdeli haberi duyurmasının ardından Azerbaycanlılar zafer kutlaması için sokaklara döküldü. Başkent Bakü'de ve ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de halk, Şuşa'nın işgalden kurtarılmasını coşkuyla kutladı. Bazı vatandaşlar kornaya basarak araçlarıyla tur atarken, bazıları da Azerbaycan bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Şuşa zaferini sokak ortasında halay çekerek kutlayan Azerbaycanlılar adeta bayram havası yaşadı.
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