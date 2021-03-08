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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakü polisinden kadın sürücülere 8 Mart sürprizi

Bakü polisinden kadın sürücülere 8 Mart sürprizi

- Polis devriyesinin bekleyişi - Polisin kadın sürücüleri durdurması - Polisin kadın sürücülere çiçek vermesiBAKÜ (AA) - Azerbaycan 'ın başkenti Bakü'de trafik polisleri, kadın sürücülere sürpriz yaptı.Trafik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başkentin sokak ve caddelerinde etkinlik düzenledi.
Denetim yapan trafik polisleri, kadın sürücülerin araçlarını durdurdu. Polisler, kadın sürücüleri çiçek vererek kutladı. Sürprizleri şaşkınlıkla karşılayan kadınlar, polislere teşekkür etti.Dünya Kadınlar Günü'nün resmi tatil kabul edildiği Azerbaycan 'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de mesaj yayımlayarak Azerbaycan lı kadınları kutladı.

Polis İlham Başkent Kadın Sürücü 

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