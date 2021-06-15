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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
BAKÜ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konaklayacağı otele girişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycanlı ve Türk diplomatlarca karşılanmasıBAKÜ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC - TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'ye geldi.Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagup Eyyübov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Azerbaycan'a geldi.Resmi ziyaret kapsamında, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gidecek Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak.Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, şehir turu yapacak.

İmza Töreni İletişim Resmi Tören Basın Toplantısı Toplantı 

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