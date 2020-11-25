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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BAKÜ - Azerbaycanlılar, Kelbecer'in işgalden kurtuluşunu kutluyor

BAKÜ - Azerbaycanlılar, Kelbecer'in işgalden kurtuluşunu kutluyor

- Şehitliğe yürüyen kalabalıktan detaylar - Grubun slogan atması - Şehitliklere çiçek bırakılmasıBAKÜ (AA) - Azerbaycan lılar, 27 yıl Ermenistan'ın esaretinde kalan Kelbecer bölgesinin işgalden kurtarılmasını kutlamak ve şehitleri anmak için Bakü Şehitler Hıyabanı'na akın etti. Azerbaycan ordusunun, Kelbecer'e girmesinin ardından Azerbaycan lılar, ellerinde Türk ve ülke bayraklarıyla Şehitler Hıyabanı'na ziyarette bulundu.Burada birbirini kutlayan vatandaşlar, sloganlar atarak sevinç gösterisinde bulundu.Ziyarete gelen Kelbecerliler da ata yurtlarının işgalden kurtarılması dolayısıyla sevinç gözyaşları döktü. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan 'dan 10 günlük ek süre almış ve işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan, bugün de Kelbecer'den çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan 'a geri verecek.

Kutlay Şehit Taahhüt Kalaba Alabalık 

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