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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

-Şüphelilerin taşıdığı baklava kutusu

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Ekipleri 

--Polisin kutuyu incelemesi
--Baklava kutusu arasındaki uyuşturucu maddenin çıkarılması
--Uyuşturucu maddenin incelenmesi
--Uyuşturucu maddeler

( GAZİANTEP )- Torbacılardan şaşırtan yöntem- Uyuşturucu baklava dilimleri arasına zulalanmış GAZİANTEP

- Gaziantep'te polisin şüphe üzerine durdurduğu motosikletteki 2 kişinin taşıdığı baklava kutusunun içerisinden uyuşturucu çıktı. Polisler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, baklava dilimleri arasına zulalanan uyuşturucu madde ve hap muhafaza edildi. Gaziantep'te 2 torbacının baklava kutusuyla yaptığı uyuşturucu sevkiyatı Motosikletli Polis Timi'ne takıldı. Düztepe Mahallesi'nde kurulan uygulama noktasında durdurulan 2 şahıs, elindeki baklava kutusuyla kaçmaya çalıştı. Şüphelilerin motosikletle kaçması üzerine polisle şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Motosikletli polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şahsın elindeki baklava kutusunda ise arama yapıldı. Yapılan aramalarda baklava kutusundaki baklava dilimlerinin arasına zulalanmış toz ve hap halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. (MAE-SVY-
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