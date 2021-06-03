Baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

--Polisin kutuyu incelemesi

--Baklava kutusu arasındaki uyuşturucu maddenin çıkarılması

--Uyuşturucu maddenin incelenmesi

--Uyuşturucu maddeler



( GAZİANTEP )- Torbacılardan şaşırtan yöntem- Uyuşturucu baklava dilimleri arasına zulalanmış GAZİANTEP



- Gaziantep'te polisin şüphe üzerine durdurduğu motosikletteki 2 kişinin taşıdığı baklava kutusunun içerisinden uyuşturucu çıktı. Polisler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, baklava dilimleri arasına zulalanan uyuşturucu madde ve hap muhafaza edildi. Gaziantep'te 2 torbacının baklava kutusuyla yaptığı uyuşturucu sevkiyatı Motosikletli Polis Timi'ne takıldı. Düztepe Mahallesi'nde kurulan uygulama noktasında durdurulan 2 şahıs, elindeki baklava kutusuyla kaçmaya çalıştı. Şüphelilerin motosikletle kaçması üzerine polisle şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Motosikletli polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şahsın elindeki baklava kutusunda ise arama yapıldı. Yapılan aramalarda baklava kutusundaki baklava dilimlerinin arasına zulalanmış toz ve hap halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. (MAE-SVY-

