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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakkaldaki sigaraları ve bir miktar parayı çalan hırsız kayıplara karıştı

Bakkaldaki sigaraları ve bir miktar parayı çalan hırsız kayıplara karıştı

-ekiplerin çalışmasından detay

Parmak Parmak İzi Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

--bakkal röportaj
--bakkal detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta bir bakkaldan sigaraları ve kasada bulunan bir miktar parayı çalan hırsız kayıplara karıştı. Edinilen bilgilere göre olay, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Hakkı Özüpek’e ait bakkalda meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Özüpek, sigaraların ve kasada bulunan bir miktar paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler iş yerinde parmak izi çalışması yaptı. Hırsız, iş yerinden yaklaşık 3 bin liralık hırsızlık yaptı. Polis ekipleri, olayın suçlularının yakalanması için inceleme başlattı. Hakkı Özüpek, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kapıyı açık vaziyette bulduğunu belirterek “Ben akşam 8’de kapattım gittim. Sabah 7 buçukta geldiğimde kapı açılmıştı. Sigaram çoktu, toplayıp götürmüşler. Birazda para vardı” dedi.

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