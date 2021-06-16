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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakkalda otururken silahlı saldırıya uğradı

Bakkalda otururken silahlı saldırıya uğradı

Polislerden görüntüler

İlk Müdahale Polis Hastane Silahlı Saldırı Saldırı 

-Bakkal önünden genel görüntüler
-Bakkalın içerisindeki polislerden görüntüler
-Olay yeri inceleme polisinin çalışmasından görüntüler
-Zırhlı araçtan genel görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişi bakkal içerisinde oturduğu sırada yüzü maskeli şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde bulunan bir bakkaldan meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Eray T. (36) bakkal içerisinde oturduğu sırada, yüzünde maske olan ismi öğrenilemeyen bir kişi içeri girdi. İçeri giren şüpheli tabanca ile 2 el Eray T.’ye ateş açıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Eray T., yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Eray T. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eray T.’nin tedavisi devam ediyor. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. (CNK-
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