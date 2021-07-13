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Bakkala giderken maganda kurşunuyla vuruldu
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Bakkala giderken maganda kurşunuyla vuruldu

Bakkala giderken maganda kurşunuyla vuruldu

Polisin olay yerinde çalışması

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Silahlı Kavga Maganda Kurşunu Harekat Polisi 

-Özel harekat polisi
-Görgü tanığının olayı anlatması
-detay görüntü

( ADANA )- Adana’da husumetli olan iki grup sokak ortasında silahlı kavga edince bakkala giden bir kişi yaralandı ADANA

- Adana’da husumetli olan iki grup sokak ortasında silahlı kavga edince bakkala giden bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Sokak ortasında aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Bu sırada bakkala giden Cem Taşkömür (26), nereden geldiği belli olmayan bir merminin göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. Genç kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla bakkalın içine alınan Cem Taşkömür, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balcalı Hastanesi’ne götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.Kavgada yaralanan Taşkömür’ün yarasına tampon yapan Kenan İşçimen, “İki grup burada birbirine ateş açtı. Biz de onları seyrederken Cem vuruldu. Bana, ‘Vuruldum ağabey’ deyince, bakkaldan bez alıp, tampon yaptım. Durumu kötü görünmüyordu. Ambulansa alınırken, nefesinin daraldığını söyledi” diye konuştu.

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