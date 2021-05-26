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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakkal dükkanında yılan paniği

Bakkal dükkanında yılan paniği

-itfaiye kamerası-

Kamera Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanı Irak 

-İş yeri içi ve yılanın çıkarılması
-Çevredeki vatandaşlar
-Yılanın torbaya bırakılması

( KAHRAMANMARAŞ ) - KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir bakkal dükkanına giren yılan paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi Güneşevler Sitesi’nde yer alan bir bakkal dükkanına giren yılan paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından iş yerinden çıkarılamayan yılan için ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, ellerindeki malzeme yardımıyla iş yerinden çıkarılan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
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