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Bakırköy Sahili'nde piknikçiler yağmura yakalandı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakırköy Sahili'nde piknikçiler yağmura yakalandı

Bakırköy Sahili'nde piknikçiler yağmura yakalandı

Vatandaşların yağmurlukla oturmasına ilişkin görüntü

Kırköy Yağmurlu Yağmur Akalan Yağan 

-Yağmurdan kaçan vatandaşlar
-Ağaç altına sığınan vatandaşlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy Sahili’nde piknik yapan vatandaşlar aniden bastıran yağmura yakalandı. Vatandaşlardan kimisi evine giderken, bazılarının ise ağaçların altına sığındıkları görüldü.
Hafta sonunu değerlendirmek için Bakırköy Sahili’ne giden vatandaşlar aniden yağan yağmurun azizliğine uğradı. Vatandaşlardan kimisi evine giderken, bazıları da ağaçların altına sığındı. Öte yandan vatandaşların bazılarının yağmurluk giyerek sahilde oturmaya devam ettikleri görüldü.

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