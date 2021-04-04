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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Bakırköy sahilde ekipler denetim gerçekleştirdi

Bakırköy sahilde ekipler denetim gerçekleştirdi

Sahilde denetim yapan ekipler

Kırköy Polis Sayılar Polis Ekipleri Trol 

-Polislerden görüntü
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy de polis ekipleri kısıtlamanın son gününde sahilde denetim gerçekleştirdi. Ekipler park halinde bulunan araçlara uyarılarda bulundu. Korona virüs vaka sayıları her geçen gün artış gösterirken, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde denetimlerini sıklaştırdı. Bakırköy sahilde ekipler, izinsiz sokağa çıkanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler bölgeyi baştan sona kontrol ederken, sahilde kimsenin olmadığı görüldü.
Polis ekipleri ayrıca, sahilde izni olmayan park halindeki araçlara yönelik uyarılarda bulundu. (AY-ZA-
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