Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bakırköy’de otomobil otobüs durağına daldı: 1 yaralı

Bakırköy’de otomobil otobüs durağına daldı: 1 yaralı

Aracın çekiciye yüklenmesi

Kırköy İlk Müdahale Otobüs Durağı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yoldan görüntü
-Trafik polisleri
-Otobüs durağı
-Detaylar

( İSTANBUL )- Durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi İSTANBUL

- Bakırköy’de sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobil, otobüs durağına daldı. Sürücünün yaralandığı kazada durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza, saat 20.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 22 AF 020 plakalı Peugeot 207 marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma çarptı, ardından da otobüs durağına daldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından kimliği öğrenilemeyen sürücü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza sırasında durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. (FT- MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement